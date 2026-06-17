韓国大統領府は李在明大統領がG7サミット＝主要7カ国首脳会議の会場で、アメリカのトランプ大統領に対し「中東の戦争を解決したように北朝鮮問題の平和的解決を主導してほしい」と要請したと発表しました。李大統領は16日、フランス東部エビアンで開かれているG7サミットでの記念撮影の際に、トランプ大統領と挨拶を交わしました。韓国大統領府の発表によりますと、北朝鮮との最近の関係について尋ねたトランプ大統領に対し、李大