8人が死亡した2024年4月の海上自衛隊ヘリコプター衝突・墜落事故で、海自の警務隊は17日、業務上過失致死などの疑いで当時30代の乗員2人を容疑者死亡のまま長崎地検佐世保支部に書類送検した。2人の立場は明らかにしていない。