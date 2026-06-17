２０２０年に千葉県佐倉市の京成線沿いの急斜面にすみ着き、「崖の上のヤギ」と話題を集めた雌ヤギの「ポニョ」（６歳）が１６日、飼育されていた同市の公園「佐倉草ぶえの丘」で死んだ。１７日、市が発表した。市はポニョを追悼する企画を予定している。ポニョは２０年５月、飼い主の元から逃げ出し、京成線沿いの高さ約２０メートルのコンクリート斜面に２か月以上にわたってすみ着いた。スタジオジブリのアニメ映画「崖の上