海面水温が高い状態が続くスーパーエルニーニョの発生確率が上昇。これにより夏の風物詩メニューへの影響が心配されています。朝から青空が広がり梅雨の中休みとなった埼玉・長瀞町。大自然の眺めを楽しみながら川を船で下るアクティビティー「長瀞ラインくだり」が人気です。その有名景勝地では、多くの観光客が長い竹を使った「流しそうめん」を楽しんでいました。ここ長瀞の老舗旅館「長生館」では、自然豊かな風景を眺めながら