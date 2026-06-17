「証言」のリリースから30年。今年活動30周年を迎えるLAMP EYE（ランプアイ）が、日本Hip Hopシーンの創世記を支えたRHYMESTER（ライムスター）とキングギドラをゲストに迎え、2026年8月8日（土）、CLUB CITTA’（クラブチッタ）にて「熱帯雨林」を開催することが決定した。今回のイベントでは、LAMP EYE・RHYMESTER・キングギドラという日本HIPHOPシーンを築き上げてきた重鎮たちが一堂に集結。新たな歴史を刻み、当時の熱気を再