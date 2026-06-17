吉村旋による漫画『性別「モナリザ」の君へ。』のTVアニメ化が決定。アニメーション制作はシャフトが担当する。 参考：『死亡遊戯で飯を食う。』独自の演出“オッドモノローグ”を紐解くラノベ原作の特異点 本作は、スクウェア・エニックスが運営する「ガンガンONLINE」にて連載され、累計部数100万部を突破した吉村旋の同名漫画を原作とする青春群像劇。12歳頃から望む性別へと身体が変化し、14歳で男性か女