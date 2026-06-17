6月19日より全国のC-plaにて『クロノ・トリガー：ONE MARK COLLECTION』の再販が行われる。 『クロノ・トリガー：ONE MARK COLLECTION』では、クロノをはじめとした主要キャラクターのめじるしが収録されている。また、シークレットも1種含む。3月に販売されたものが再販された形となる。 （文＝リアルサウンドテック編集部）