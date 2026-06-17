『学園アイドルマスター』を題材とした「一番くじ 学園アイドルマスター Part5」が、6月19日より順次発売されることが発表された。1回850円（税込）で、ローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで取り扱われる。オンライン販売は6月19日11時より開始予定。 【画像あり】描き下ろしビジュアルはケーキをモチーフラインナップ一覧 今回のラインナッ