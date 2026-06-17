瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響で、曇りになっています。17日夜も雲に覆われて、香川県では雨雲のかかるところがあるでしょう。 18日もおおむね曇りの見込みです。午後は大気の状態が不安定になるため、岡山県では雷を伴い激しい雨の降るところがあるでしょう。天気の急変に注意してください。朝の最低気温は岡山で21度、津山で19度、高松で22度の予想です。17日朝よりもやや気温が高くなるでしょう。日中の最高気温は岡山と