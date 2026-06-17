サントリービバレッジ＆フードは、推し活体験サービス『TAG-LIVE!』の新たな展開として、デジタルコンテンツをその場でアクリルカードに印刷・提供する自販機型サービス『TAG-LIVE! CARD』を6月17日より開始することを発表した。 【画像あり】「MyGO!!!!!」「すとぷり」「学マス」とのコラボ情報もサービス内容 あわせて、既存サービス『TAG-LIVE! LABEL』に“推しボイス自販機