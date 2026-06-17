ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』の追加情報が公開された。メインコンテンツ「ドラゴンクエストVR RIDE」の体験内容や、新たな展示コンテンツ2種、会場内で販売されるオリジナルグッズの全ラインナップが明らかになっている。 【画像あり】VRコンテンツの様子やオリジナルグッズなど解禁された情報一覧 本イベントは、東北新社とスクウェア・エニックスが共催するもの。7