NTTドコモは16日、「Amazonプライムデー dポイント10％還元 さらに抽選で10万ポイントがあたるキャンペーン」を開始した。期間は7月13日まで。 Amazon.co.jpでの買い物に対して10％が還元される特典と、抽選で10万ポイントが進呈される特典が用意されている。付与されるポイントはdポイント（期間・用途限定）。 参加にはキャンペーンサイトからのエントリーと、アカウントの連携が必要。