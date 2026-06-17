けさ、山形県南陽市でクマの目撃が相次ぎ、１頭が緊急銃猟で駆除されました。 【写真を見る】クマは“川を泳いでいた”けさ緊急銃猟で1頭駆除「今までは他人事…身近に来たという感じ」県内各地きのう～きょう目撃件数20件超（山形） 県内ではきのうからきょうにかけてクマの目撃情報が２０件以上あり、市街地での目撃も多く確認されています。 畑の中を走るクマ。南陽市で撮影されました。 南陽市によりますときょ