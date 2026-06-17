ヴィッセル神戸からスペイン２部のラス・パルマスに期限付き移籍中（2026年６月30日まで）の宮代大聖に、スペイン１部のエルチェが興味を示しているようだ。2025-26シーズンで昇格プレーオフの準決勝で敗れ、１部行きを逃したラス・パルマスで、宮代は今季19試合に出場し、４ゴール・２アシストをマークした。今夏でレンタル期間が終了するなか、スペインメディア「elgoldigital」は現地６月16日、「エルチェが宮代大聖の獲