言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、タクシーなどの料金、自然素材の音響器具、そして独特の食文化を誇る都市という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。は□□り□□ぶえう□□みやヒント：電車やタクシーなどの公共交通機