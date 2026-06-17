人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月18日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）うっかりしたひと言で人を怒らせそう。口を慎しむこと。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）人の長所が気になる日。ライバル意識は捨てた方がラク。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）何をやってもうまく