三木谷オーナーが吉井監督招聘の理由を語った(C)産経新聞社6月17日、楽天が吉井理人監督の就任を発表した。午前中に行われた人事発表会見には、楽天の三木谷浩史オーナーと吉井理人新監督が出席。フォトセッションを経て、石井一久GMも加わった質疑応答を行った。その様子を球団公式YouTubeで配信した。 【関連記事】「どんな野球を見せてくれるのかな？」楽天、吉井監督就任で交錯する“期待と不安”にファン反応首位西武