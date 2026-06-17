石川県加賀市にあるリサイクル業者の資材置き場から給湯器や電線などおよそ380万円相当が盗まれたことがわかり、警察が窃盗事件として捜査しています。被害にあった会社を経営する男性は犯人への怒りを口にしました。安田商店・安田浩之社長「野積みしてあって、品目によって仕分けして置いてあった。それが全部さらわれた」怒りをあらわにするのは、加賀市でリサイクル業・安田商店を営む安田浩之社長です。被害の社長「ひとりや