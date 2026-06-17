ボートレース福岡のG3「オールレディース・LOVEFM福岡なでしこカップ」は17日の最終日12Rで優勝戦が行われ、竹井奈美（36）がカド4コースから差して1着。昨年7月18日の当地G3オールレディース以来の大会連覇となり、通算11回目の優勝を飾った（通算11回目、福岡では3回目）。2着に小野生奈、3着は戸敷晃美で福岡支部のワンツースリーとなり、3連単＜4＞＜1＞＜2＞は1万1200円（33番人気）。レース直後のインタビューで竹井は