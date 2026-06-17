ジメジメとした季節がやってきた。6月4日に発表された気象庁の1ヵ月予報気象庁「向こう1ヵ月の天候の見通し」（6月4日発表）では、向こう1ヵ月の気温は特に西日本・東日本で降水量が多く、雨が多い割には気温が高いため、気温・湿度による“寝苦しさ”への備えが気になるタイミングだといわれている。グンゼが実施した調査では、約7割が梅雨時期に「寝苦しい」と感じていると回答。「寝汗やムレが気になる」「夜中に目が覚める」と