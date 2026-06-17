有隣堂は、8月3日に新刊「鉄道沿線図で読み解く 多摩・神奈川」を刊行する。同書は、大正から昭和初期に発行された「沿線案内図」や「鳥瞰図」、明治から昭和期までの「路線図」などの多様な絵地図を通して、多摩・神奈川の鉄道路線網と郊外形成の歩みを読み解くヴィジュアル書。北の西武新宿線・青梅線から、南の東海道・京急沿線、西の箱根登山鉄道までを対象に、JR・私鉄・路面電車・トロリーバスを幅広く紹介。幻の路線や当時