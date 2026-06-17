ボートレースとこなめの開設73周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」は5日目を終えた。初めての周年記念を地元で迎えた鰐部太空海（24＝愛知）の挑戦は準優で終了。ただ、強力35号機のパワーでシリーズを大いに盛り上げた。「足はマジで良かった。でも、スタートを放ってしまって。それに1マークも浅かった。ハンドルがちゃんと入っていなかったです」と悔やんだ。それでも道中の全速ターン連発で、先行する山口にあと一歩