俳優・水上恒司が主演する日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（公開中）の公開御礼トークショーが16日、都内で実施され、内田英治監督が登壇。SNSで募集した質問や会場の観客からの問いかけなど、ティーチイン形式で進行され、内田監督が裏話を明かした。【動画】水上恒司VS福士蒼汰、“壮絶バトルシーン同作は、新宿中央署の新人刑事・相葉四郎（水上）と、ソウル警察庁からやってきたエリート刑事・チェ・シウ（東方神