ボートレース平和島の4日間開催が新エンジン、新ペラ、新ボート、新燃料に切り替わって18日に開幕する。17日に行われた前検日、好デモを披露した一人が田中堅（39＝群馬）だ。「もうペラは叩きました。少し伸びる感じでした。スタート特訓での比較も良かったんじゃないでしょうか。新エンジン、バイオ燃料と考えると前検としてはいい感じです」と早くも調整に正解を出した様子だ。3月20日の江戸川一般戦最終日前半の1Rで逃げ