お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が16日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜1・59）に出演。同期芸人の言動にもの申した。この日はNSC大阪校11期生の同期で放送作家の野々村友紀子氏がゲスト出演。野々村氏が同じく同期のハリウッドザコシショウに「甘い」として話題を切り出す場面があった。野々村氏から「厳しすぎんねんてザコシに。もうちょい優しくしたりや」と諭されるも「甘すぎるんですよ、何をやっ