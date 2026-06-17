4月マイラーズCで3着と好走し、21日の阪神11R・しらさぎS（芝1600メートル）に出走予定だったベラジオボンド（牡5＝上村）は回避する。17日、ベラジオレーシングが公式Xで発表した。この日、調教の際に左前脚の繋靱帯（けいじんたい）を痛め、症状としては軽めだが大事を取って回避に至った。今後は放牧へ。夏場は休養に充てて、秋以降の復帰に備える。