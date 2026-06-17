日本維新の会は、政府が年内に予定している安全保障関連3文書の改定に向け、非核三原則の「現実的検討を行うべき」などと盛り込んだ党の提言をまとめました。提言では、非核三原則について、「持たず」「作らず」は維持しつつ、「持ち込ませず」については、核抑止を強化するため、「現実的検討を行うべき」としました。アメリカが西太平洋に展開する原子力潜水艦に核弾頭を搭載した巡航ミサイルを配備する2032年を検討のメドとし