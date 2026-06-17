【漫画】本編を読む『真田芽依はアイドルの嘘を信じてる』（蘭子/双葉社）は、国民的アイドルであることを隠している父親を持つ女子大生が、その「嘘」とどう向き合うのかを描いた、少しひねくれていて愛おしいファミリーラブコメだ。主人公で大学生の真田芽依は、圧倒的な美貌ゆえに周囲から注目を集め続けてきた。スカウトも絶えず、芸能界に入れば成功は約束されているような存在でありながら、彼女は強く拒絶していた。その