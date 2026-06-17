ボートレース尼崎の「第３７回サンスポグリーンカップ争奪戦」が１７日、開幕した。内堀学（３９＝東京）は、３号艇で出走した５Ｒは内２艇がスタートで後手に回ったところをまくって１着。チルトを０・５度に跳ねた１０Ｒは６コースから機敏にまくり差して２着に食い込んだ。３１号機は前節のＧ?７４周年記念で峰竜太が上位の足に仕上げて優出（４着）。「タイムも出ていたしターン回りも悪くないですね。ペラを叩いて感じ