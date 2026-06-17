子どもが独立すると、これまで家族で暮らしていた戸建てが広すぎると感じることがあるでしょう。 使わない部屋の掃除や庭の手入れ、階段の上り下りなど、年齢とともに負担に感じる場面も増えてきます。一方で、長く住んだ家を手放すことに迷う人も少なくありません。50代で戸建てから中古マンションへ住み替える場合、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。 本記事では、50代で戸建てから中古マンショ