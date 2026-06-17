ボートレース平和島の「第４０回東京スポーツ賞」が１８日、開幕する。今節は新エンジン＆新燃料。吉村誠（３６＝静岡）は、多くの選手が手探り状態のなか「足は良かったです。このままレース行けるぐらいですね」と早くも好仕上がり。「（４月の）芦屋で新エンジン・新燃料を経験しているし、次の浜名湖も新燃料だったので、何となく調整をつかめてるんだと思います。ペラはちょこっと叩いて、イメージ通りでした。足併せでも