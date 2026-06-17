60歳を過ぎても職場で必要とされる人は、なにが違うのか。漫画家の弘兼憲史さんは「年配者に求められるのは、過去の成功談ではなく経験に裏打ちされた失敗談だ。愚痴や不満を口にせず、若い人と同じ目線で話すことが大切だ。まして相手を論破する人が好かれるはずがない」という――。（第1回）※本稿は、弘兼憲史『「まだ働かなきゃダメなんですか？」60歳からでもバリバリできる仕事力』（主婦と生活社）の一部を再編集したもの