夏場の勝負どころを前に、ブルージェイズの命運は「元サイ・ヤング賞右腕」の右ヒジに託されようとしている。苦戦が続くブルージェイズは１６日（日本時間１７日）時点で３５勝３８敗のア・リーグ東地区３位。首位ヤンキースとは大きく水をあけられ、ポストシーズン圏内へ食らいつくには、打線の爆発力だけでは足りない。米メディア「ヤードバーカー」は、チーム浮上のキーマンとして負傷者リスト（ＩＬ）入り中の右腕シェーン・