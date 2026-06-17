ボートレース戸田の「ヴィーナスシリーズ第６戦戸田中央メディックス埼玉杯」が１８日、開幕する。松尾夏海（３４＝香川）が前検のエンジン抽選で手にしたのは、２連率３５％の６４号機。「全然進んでない感じがして他と比較しても、ちょっと下がっているような気もした。乗り心地はメチャクチャ悪い感じはしなかった。でも、良くしたい。とりあえずペラを叩く」とスタート特訓を終え感触はひまひとつ。底上げを図っていくつも