短所はどうすれば長所に変わるのか。ニトリHD代表取締役会長の似鳥昭雄さんは「コツコツ貯めてきた貯金が一晩でなくなることがあったが、泣いて落ち込んだのも一晩だけで翌日にはアルバイトに精を出す生活に戻った。私は忘れ物だけでなく、苦しみとか失敗といった心の痛みも、悩みはしますが、すぐに忘れるところがある」という――。※本稿は、似鳥昭雄『発達障害の私だからこそ、成功できた』（祥伝社）の一部を再編集したもので