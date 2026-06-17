2026年5月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。国際経済部門の第2位は――。▼第1位｢日本の新幹線が最良の手本｣と言いながら…習近平に乗り換えたベトナムが"10兆円の鉄道計画"で招いた大誤算▼第2位日本は原発を手放さなくてよかった…36年前に全原発を閉鎖したイタリアが､いま支払っている"大きな代償"▼第3位片山さつき大臣が問題視するわけだ…大量の中国人客が来ても日本人が