ガストは6月18日から、期間限定で夏の新メニューを販売する。1992年の創業当時に提供していた「和風お食事サラダ」を再現した「初代和風さらだうどん」が約20年ぶりに復刻するほか、白桃を使用したデザート3品も登場する。「初代和風さらだうどん」は、カツオと昆布をベースに数種類の節を使用したつゆに、シーチキン、花かつお、刻みのり、7種類の野菜を合わせた一品。創業当時から親しまれてきたガストの伝統メニューを再現した(