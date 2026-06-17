薄着の季節になると、「ぽっちゃり彼氏」の贅肉が嫌でも目についてしまうもの。夏の水着デートまでにみっちりダイエットに取り組んでもらうには、どんな言葉でやる気を起こさせるのが効果的なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「ぽっちゃり彼氏に『夏までに痩せなきゃ！』と思わせる一言」をご紹介します。【１】「努力すらしない人と一緒にいたくない」と別れをほのめかす「ここでま