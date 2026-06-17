6月17日投稿 豊和工業は6月17日、公式Xにて東京マルイのガスガン「ガスブローバック 20式 5.56mm 小銃」の魅力を紹介する投稿を行った。 豊和工業は工業機械や特殊車両などを製造するメーカーで、ミリタリーやトイガンファンからは「89式5.56mm小銃」、「64式7.62mm小銃」、「64式81mm迫撃砲」など様々な自衛隊向け装備を製造する会社として知られている。今回のガスガンのモチ