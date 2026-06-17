巨人の大城卓三捕手が東海大相模の後輩・小笠原慎之介投手の入団を歓迎した。小笠原と学年は５つ違いのため高校でプレーをともにしたことはないが、同じセ・リーグに所属していたため何度も対戦したことがある。通算３９打数１２安打、打率３割８厘、２本塁打。大城は小笠原について「闘争心はすごくあると思いますし、打席に立っていてもすごくいいボールを投げていると思う。楽しみです」と共闘を心待ちにした。