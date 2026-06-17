岡山市役所 岡山市や津山市、和気町など岡山県の8市5町で組織する岡山連携中枢都市圏は2026年6月21日から7月7日、「一斉ライトダウンキャンペーン2026」を行います。 夜間に照明を落として地球温暖化防止を呼び掛けようと、毎年行っています。 岡山市は午後6時から午後8時半まで、岡山城や岡山市役所など市の施設で照明を落とすライトダウンを行います。7月7日午後6時からは、山陽新聞社さん太ホール前広場