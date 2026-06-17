北九州市の産業医科大学が若松区にある若松病院の閉院を決めたことを受け、北九州市と大学側が6月17日、意見交換しました。大学側は、閉院に伴う若松東部地域の医療低下を防ぐため、通院バスの運行などを検討していると説明しました。 産業医科大学は5月、運営を続けてきた北九州市若松区の若松病院を、経営難などを理由に2027年5月をめどに閉院し、八幡西区の産業医科大学病院に機能を集約することを発表しました。北九州市