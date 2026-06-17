女優の酒井法子が１７日、東京・東池袋のあうるすぽっとで初日を迎えた舞台「西郷と大久保―永遠の契り―」（原作・脚本・製作総指揮・倉科遼、演出・荒木太朗、２１日まで）の開幕前に公開稽古を行った。幕末の薩摩藩で生まれ育った西郷隆盛（田村幸士）と大久保利通（佐藤弘樹）を軸に西南の役（西南戦争）の裏側を描く。西郷の妻・愛加那を演じた酒井は「笑いあり、涙あり、とても素敵な物語になっています。田村さんが演じ