第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の大分大会の組み合わせ抽選会が１７日、大分市内で行われた。５日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は２５日に行われる。夏６連覇を狙う明豊が一歩リード。甲子園経験者が残る打線には好打者がそろう。５月の県選手権を制した大分商は、最速１５０キロのプロ注目右腕・平田玲翔（３年）を擁する。今春Ｖの大分上野丘は、春の九州大会で特大弾を放った４番・伊