お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武（６４）が１６日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜・深夜２時２２分）にゲスト出演した。番組冒頭、木梨は「千夏っちゃんに色々面倒見てもらってて。この番組も全部見てるから」と若槻と交流があることを明かした。全国を巡回している木梨の個展「『木梨憲武展−ＴＯＵＣＨ』ＳＥＲＥＮＤＩＰＩＴＹ−意味ある偶然」の音声ガイドを若槻が務めているという。連