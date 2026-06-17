2日間、スープがカレーになる！6月26日（金）、27日（土）の2日間限定で、Soup Stock Tokyoがカレー専門店に変身する夏のお祭り「Curry Stock Tokyo」。2016年に始まり、今年で11回目を迎えます。筆者は、事前に行われたプレス試食会に参加。今年の新作カレー3種をひと足先に味わってきました。それぞれの味わいを、試食した感想とともに紹介します。今年のテーマは「Something Yellow!」今年は、Curry Stock Tokyoの合言葉「Somet