中国国家外貨管理局。（北京＝新華社記者／劉開雄）【新華社北京6月17日】中国人民銀行（中央銀行）副総裁で国家外貨管理局の朱鶴新（しゅ・かくしん）局長は17日、「2026陸家嘴フォーラム」で基調講演し、3月末時点で、中国本土外（外国と香港・マカオ・台湾）の投資家が保有する中国本土株の時価総額は約6千億ドル（1ドル＝約160円）に達したと明らかにした。うちIT分野の株式は900億ドルを超えた。また朱氏によると、2025年