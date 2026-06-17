木曜日は前線や上空の寒気の影響で、雨の降る所がありそうです。晴れ間の出る所も、にわか雨や雷雨に注意が必要です。東北では水曜日に続き、真夏日になる所があるでしょう。【CGで見る】にわか雨や雷雨に注意あす18日(木)夕方の発雷確率晴れる所もにわか雨や雷雨に注意本州の南にのびる梅雨前線の影響で、朝にかけては東海や関東の沿岸部で雨の降る所がある見込みです。関東の沿岸部の雨は朝にはやみますが、関東北部では午後も