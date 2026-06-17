最終日を迎えたG7サミット。首脳たちはイラン情勢について、トランプ大統領をもちあげ、「ホルムズ海峡を再び開放する合意をもたらした」とする声明を発表しています。トランプ大統領に配慮した声明のように思いますが、現地ではどのように受け止められているのでしょうか？会場近くから中継でお伝えします。今回のG7サミットでは、議長国のフランスが開幕前から議論された内容をまとめた「包括的な首脳宣言」の採択を見送ると発表