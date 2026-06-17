フランスで開かれているG7サミットは、最終日を迎えています。首脳たちはイラン情勢について、トランプ大統領をもちあげ、「ホルムズ海峡を再び開放する合意をもたらした」とする声明を発表しています。フランス・エビアンで行われているG7サミット。中東情勢への対応が主要な議題の一つとなっています。サミット期間中に行われた主催国フランスとアメリカの首脳会談では…フランスマクロン大統領「あすにも戦闘機をホルムズ海峡